شكرا لقرائتكم خبر عن فرح محفوظ تصعد لنصف نهائي كأس العالم لسيف المبارزة وتضمن ميدالية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

نجحت فرح محفوظ لاعبة منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئات، في الوصول لنصف نهائي بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير.

ونجحت البطلة المصرية في تحقيق الفوز في مباراة ربع النهائي بنتيجة 15-13 على بطلة إيطاليا لتصعد بذلك لنصف النهائي وتضمن تواجدها ضمن الأربعة الكبار والحصول على ميدالية.

وكانت فرح قد افتتحت مشاركتها بالبطولة بالفوز في 4 لقاءات من أصل 6 مباريات في دور المجموعات ثم فازت على بطلة البرازيل في دور الـ128 بنتيجة 15-12.

واستطاعت البطلة المصرية الفوز على بطلة فرنسا في مباراة مثيرة باللمسة الذهبية بنتيجة 13-12 قبل أن تنجح في الفوز على بطلة سويسرا في دور الـ32 بنتيجة 15-14 ثم الفوز بنفس النتيجة على بطلة المجر في ثمن النهائي قبل الفوز على بطلة إيطاليا في دور الثمانية.

ومن المنتظر أن تواجه فرح نظيرتها بطلة المجر في نصف نهائي البطولة بعد قليل.

وكانت 12 لاعبة مصرية قد نجحت في الوصول لدور الـ128 بعد تفوقهن في منافسات دور المجموعات والتي انطلقت صباح اليوم.