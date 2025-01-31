شكرا لقرائتكم خبر عن فرح محفوظ تتأهل لربع نهائي كأس العالم لسيف المبارزة للناشئات بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

نجحت فرح محفوظ لاعبة منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئات، في الوصول لدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير.

افتتحت فرح محفوظ مشاركتها بالبطولة بالفوز في 4 لقاءات من أصل 6 مباريات في دور المجموعات ثم فازت على بطلة البرازيل في دور الـ128 بنتيجة 15-12.

واستطاعت فرح الفوز على بطلة فرنسا في مباراة مثيرة باللمسة الذهبية بنتيجة 13-12 قبل أن تنجح في الفوز على بطلة سويسرا في دور الـ32 بنتيجة 15-14 ثم الفوز بنفس النتيجة على بطلة المجر في ثمن النهائي لتصل بذلك لدور الثمانية.

ومن المنتظر أن تواجه فرح نظيرتها بطلة إيطاليا في ربع نهائي البطولة بعد قليل وفي حالة الفوز ستضمن تواجدها على منصة التتويج.

وكانت 12 لاعبة مصرية قد نجحت في الوصول لدور الـ128 بعد تفوقهن في منافسات دور المجموعات والتي انطلقت صباح اليوم.