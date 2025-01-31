شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يقلب تأخره لفوز على الإسماعيلى بثنائية في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح طلائع الجيش في قلب تأخره أمام الإسماعيلى، لفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من دوري nile.

أحرز مروان حمدى هدفا عالميا للإسماعيلى في الدقيقة 7 من بداية المباراة بعدما تسلم تمريرة من خالد النبريصى، ليضعها بشكل رائع بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليمنى لمحمد شعبان حارس الطلائع.

واحتفل مروان حمدى بارتداء بالطو أبيض على طريقة مهنة الأطباء، الذى يمارسها بجانب كرة القدم، فاستحق أن يبهر الجميع بهذا الاحتفال.

وسجل جودون شيكا هدف التعادل لطلائع الجيش بعد خطأ من عبد الكريم مصطفى الذى لم يقدر الكرة بشكل صحيح لتمر إلى جودون شيكا الذى يمر من أحمد عادل عبد المنعم ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 53.

وأضاف رجب عمران الهدف الثانى للطلائع في الدقيقة 87 من ركلة جزاء حصل عليها الطلائع بعد لمس محمد حسن الكرة بيده، قبل ان يؤكد حكم الفار قرار نادر قمر الدولة.

بهذه النتيجة رفع فريق طلائع الجيش رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن بترتيب الدورى، فيما بقى الإسماعيلى عند النقطة 12 في المركز الثانى عشر.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد نصر، حاتم سكر

الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، ايريك تراورى، مروان حمدى

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي

البدلاء: كمال السيد، محمد عمار، هشام محمد، محمد عبد السميع، ابراهيم عبد العال، عمر القط، علي الملواني، محمد خطاري، عبد الرحمن كتكوت.