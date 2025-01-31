شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الإسماعيلى يقتحم الملعب للاعتداء على حكم مباراة الدراويش والطلائع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش المقامة حاليا بينهما على استاد الإسماعيلية، مشهدا غريبا بعد نزول أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلى وتعدى على حكم المباراة نادر قمر الدولة اعتراضا على قراراته.

ودخل أحمد فهيم أرض الملعب وتعدى على نادر قمر الدين اعتراضا على احتساب ركلة جزاء على الإسماعيلى، قبل أن يتدخل رجال الامن ويقومون بإخراجه وتستكمل المباراة.



نزول أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلى وتعدى على حكم المباراة



نزول عضو مجلس الأدارة أرض الملعب

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد نصر، حاتم سكر

الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، ايريك تراورى، مروان حمدى

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي

الإسماعيلى يدخل مباراة اليوم، محتلاً المركز العاشر برصيد 12 نقطة، حصدهم من 10 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، حصدهم من 10 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4.



عضو مجلس الإسماعيلى يقتحم الملعب للاعتداء على حكم مباراة الدراويش والطلائع



عضو مجلس الإسماعيلى يقتحم الملعب