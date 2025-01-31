شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلي يجري عملية ناجحة في ذراعه ويعود للملاعب بعد شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جري معاذ عطية صابر لاعب الإسماعيلي، عملية جراحية ناجحة في ذراعه تحت اشراف دكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بالقصر العيني، في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر .

وأكد دكتور أشرف محرم ، ضرورة خضوع اللاعب لجراحة عاجلة، نظرا لحالته المتدهورة، بسبب تدخل طبي خاطئ خلال الفترة الماضية.

وقال دكتور أشرف محرم، أن اللاعب يعود للتدريبات دون التحام بعد أسبوعين ، علي أن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد شهرين .

ويحرص مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على صحة لاعبيه ومستقبلهم الكروي، حيث يتم متابعة موقف اللاعب لحظة بلحظة والاطمئنان على صحته بشكل مستمر وذلك حتي يعود مجددا للملاعب.