شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يفوز على الجونة 1-0 بدورى NILE .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره الجونة بهدف دون رد المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد خالد بشارة ضمن الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز عبد الرحمن جودة لاعب فريق حرس الحدود هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق حرس الحدود للنقطة الـ15 محتلا المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 6 محتلا المركز الأخير.

وخاض فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. محمد علاء.

خط الدفاع .. أحمد مجدي، أحمد شوشة، أحمد العش ، علي الزهدي.

خط الوسط .. عبد الجواد محمد، بلال السيد ، أحمد رضا.

الهجوم .. آكيم فافور، أوجو صامويل ، أرنود.

بينما جاء تشكيل فريق حرس الحدود بقيادة محمد يوسف كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد سيحا.

خط الدفاع .. محمد الدغيمي، إبراهيم عبد الحكيم، عبد الرحمن جودة ، كواسي كوادج.

خط الوسط .. عمر فتحي، فوزي الحناوي، محمد أشرف روقا.

الهجوم .. موفوسى تريزور، محمود ممدوح ، محمود أبو جودة.



