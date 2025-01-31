شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن انتقال لاعبه الشاب إلى الاتفاق السعودى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى إنبى انتقال يحيي حسن، لاعب خط وسط فريق 2007، إلى نادي الاتفاق السعودي.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادى إنبى:"نجمنا المميز يحيي حسن، مهاجم خط وسط فريق 2007، يخطو خطوة جديدة في مسيرته الكروية، وينتقل إلى نادي الاتفاق السعودي".

واختتمت:"نتمنى له كل التوفيق والنجاح في رحلته الجديدة، واثقون بأنه سيواصل التألق ويحقق المزيد من الإنجازات".

وأكد أيمن الشريعى رئيس نادى إنبي خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هذه الخطوة تأتى فى إطار الاهتمام بقطاع الناشئين داخل النادى البترولى واعتباره أحد المداخيل الأساسية للنادى.

وأوضح أن هذه الخطوة تعد المرة الأولى فى تاريخ نادى إنبى لانتقال لاعب محترف إلى السعودية باستثمارات مشتركة بين الناديين.

في سياق مختلف ينتظر مسئولو نادى الزمالك رأى السويسرى جروس المدير الفنى للفريق قبل بدء التفاوض بشكل رسمى على ضم مصطفى شكشك لاعب إنبى، للزمالك، بعد أن تم ترشيح اللاعب للنادي والإثناء على إمكانياته وقدراته الفنية.

وتضع لجنة الكرة فى الزمالك تدعيم مركز الوسط على رأس الأولويات خاصة أنه يعانى من نقص شديد فى ظل عدم وجود بدائل للثنائي نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة لذلك تتجه الأنظار للتعاقد مع لاعب محلى لسد الثغرة.

ومن المقرر أن يبدى جروس رأيه فى صفقة شكشك، وحال موافته على ضم اللاعب سيتم البدء فى اجراءات ضم اللاعب، وحال الرفضو عدم الحاجة لجهود اللاعب سيتم صرف النظر عن الصفقة.