شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كولر وجراديشار في الأهلي.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلس خاصة مع السلوفيني جراديشار مهاجم الفريق الجديد على هامش مران الأمس من أجل توجيه عدة نصائح له.

وحرص المدير الفني على تكليف جراديشار بعدة مهام هجومية من أجل استغلال الفرص التي تُتاح له أمام المنافس، مع تدريبه على كيفية التعامل مع زملاؤه بالفريق لاسيما من يقدمون له تمريرة تساعده على الوصول إلى مرمى المنافس.

ويعول كولر على المهاجم السلوفيني أساسياً في هجوم الأهلي خلال الفترة المقبلة في ظل غياب المهاجم الأساسي وسام أبو علي للإصابة خاصة وأن غياب وسام قد يمتد لعدة أسابيع مقبلة.

وإنضم جراديشار للأهلي خلال يناير الجاري قادماً من فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف ، وظهر اللاعب للمرة الأولى مع الأهلي في مباراة بيراميدز الأحد الماضي في الجولة العاشرة للدوري حيث حل اللاعب بديلاً وسجل هدف الأهلي الثاني في اللقاء الذي إنتهى بالتعادل 2-2.

ويُعد بن شرقي الصفقة الخامسة للأهلي خلال يناير الجاري، حيث أعلن مسئولو القلعة الحمراء ضم 4 صفقات قبل بن شرقي، هي مصطفى العش قادماً من زد لمدة ثمانية أشهر حتى إنتهاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والسلوفيني جراديشار قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وأحمد رضا قادماً من بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي الذي كان مُعار منه لنادي الريان القطري حتى نهاية الموسم الجاري، وتعاقد الأهلي مع تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.