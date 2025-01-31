شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حافلتى الزمالك وبيرميدز إلى ستاد الدفاع الجوى استعدادا لمواجهتهما بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلتي الزمالك وبيراميدز إلى ستاد الدفاع الجوي، استعداداً للمواجهة المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني للزمالك على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ألقى محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم قبل التحرك إلى ملعب المباراة، حرص خلالها على منح اللاعبين التعليمات الفنية الأخيرة قبل اللقاء وشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في المباراة.