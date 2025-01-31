شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستعير عبد الرحيم عموري من المحلة لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى المقاولون العرب في التعاقد مع عبد الرحيم عموري لاعب غزل المحلة لمدة 6 شهور علي سبيل الإعارة، لتدعيم صفوفه من أجل العودة سريعا للدورى الممتاز في الموسم المقبل.

وحصل المقاولون العرب على توقيع عبد الرحيم عمورى في حضور طلعت محرم مدير الكرة وزيدان إسماعيل وكيل اللاعب، بناءً على رغبة محمد مكى المدير الفنى للذئاب.

وتعاقد المقاولون العرب مع عبد الناصر دى ماريا لاعب غزل المحلة السابق لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوى الجارى بدورى المحترفين من أجل العودة من جديد لدورى الأضواء .

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بدورى المحترفين برصيد 38 نقطة بعد الفوز الأخير على الترسانة في الأخيرة للدور الأول من المحترفين.

كان المقاولون العرب تعاقد مع بعض الصفقات الشتوية على رأسهم عمرو بركات لاعب وسط الأهلى الأسبق قادما من القناة لمدة موسم ونصف.