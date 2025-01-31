شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مرموش فى تعادل دجلة مع طنطا .. وأبو قير يهزم المنصورة بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق وادى دجلة في فخ التعادل السلبى مع فريق طنطا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة العشرين من دورى المحترفين.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول من دورى المحترفين فى انتظار باقى جولات الأسبوع الذى قد تفقده الصدارة حال فوز المقاولون العرب، فيما رفع طنطا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن عشر..

ورفعت الجماهر التى تواجدت لمؤازرة وادى دجلة صور عمر مرموش لاعب الفريق السابق والمنتقل حديثا إلى مانشستر سيتى الإنجليزى.



عمر مرموش

وفى مباراة ثانية، اكتسح فريق أبو قير للأسمدة نظيره المنصورة بثلاثية نظيفة، سجلها طه إبراهيم "هدفين" ومحمد عصام في الثوانى الأخيرة.

وشهدت المباراة إصابة قوية للاعب أبو قير محمد أحمد الذى تعرض لكسر في يده خلال اللقاء ونقله بعربة الإسعاف لمستشفى نبروه.

بهذه النتيجة رفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث بترتيب دورى المحترفين، فيما بقى المنصورة عند النقطة 17 في المركز السابع عشر.