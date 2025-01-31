شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على طلائع الجيش بهدف مروان عطية في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم نادى الإسماعيلى على طلائع الجيش بهدف نظيف في الشوط الأول، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من دوري nile.

أحرز مروان حمدى هدفا عالميا للإسماعيلى في الدقيقة 7 من بداية المباراة بعدما تسلم تمريرة من خالد النبريصى، ليضعها بشكل رائع بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليمنى لمحمد شعبان حارس الطلائع.

واحتفل مروان حمدى بارتداء بالطو أبيض على طريقة مهنة الأطباء، الذى يمارسها بجانب كرة القدم، فاستحق أن يبهر الجميع بهذا الاحتفال.

وأحرز جودون شيكا هدف التعادل لطلائع الجيش بعد تمريرة رائعة من كريم طارق في الدقيقة 13 ولكن تم إلغاء الهدف بداعى التسلل على كريم طارق.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد نصر، حاتم سكر

الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، ايريك تراورى، مروان حمدى

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي

البدلاء: كمال السيد، محمد عمار، هشام محمد، محمد عبد السميع، ابراهيم عبد العال، عمر القط، علي الملواني، محمد خطاري، عبد الرحمن كتكوت.