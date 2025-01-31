شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة هزار بين أفشة وكولر في مران الأهلى قبل مواجهة مودرن سبورت .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى أكس فيديو لوصلة هزار بين الثنائى محمد مجدى "أفشة" صانع العاب الفريق والسويسرى مارسيل كولر المدير الفني قبل إنطلاق المران بملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة مودرن سبورت.

ويواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الجمعة، استعداداته لمباراة موردن سبورت المقرر لها السابعة من مساء بعد غد ، الأحد، بإستاد السلام في الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز.

وبدا السويسري مارسيل كولر المدير الفني، المران بمحاضرة فنية مع اللاعبين تحدث خلالها عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بالفريق أبرزها الأخطاء الدفاعية التي وقعت خلال المباريات الماضية وأخرها لقاء بيراميدز في الجولة الماضية الذي انتهى بالتعادل 2-2 ، وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مراناً للحراس بجانب فقرات بدنية ، كما عقد كولر جلسة خاصة مع معاونيه من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق والارتباطات المقبلة وبعض التفاصيل الفنية.