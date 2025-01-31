شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتقدم على الجونة بهدف جودة في الشوط الأول بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق حرس الحدود على نظيره الجونة بهدف دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد خالد بشارة ضمن الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز عبد الرحمن جودة لاعب فريق حرس الحدود هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وخاض فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. محمد علاء.

خط الدفاع .. أحمد مجدي، أحمد شوشة، أحمد العش ، علي الزهدي.

خط الوسط .. عبد الجواد محمد، بلال السيد ، أحمد رضا.

الهجوم .. آكيم فافور، أوجو صامويل ، أرنود.

بينما جاء تشكيل فريق حرس الحدود بقيادة محمد يوسف كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد سيحا.

خط الدفاع .. محمد الدغيمي، إبراهيم عبد الحكيم، عبد الرحمن جودة ، كواسي كوادج.

خط الوسط .. عمر فتحي، فوزي الحناوي، محمد أشرف روقا.

الهجوم .. موفوسى تريزور، محمود ممدوح ، محمود أبو جودة.

ودخل الجونة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 3، وخسر في 6، ويحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، جمعهم من 10 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4.

بينما فريق حرس الحدود في آخر المباريات لتحويل مساره من مؤخرة الدورى إلى المركز الحادى عشر برصيد 12 نقطة، حيث نجح حرس الحدود في تحقيق 3 انتصارات آخر 4 مواجهات

