شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يُعيد الاستقرار لمركز الجناح الأيسر في الأهلي (تقرير) والان مع تفاصيل الخبر

شهد مركز الجناح الأيسر في النادي الأهلي حالة من عدم الاستقرار الفني خلال الفترة الماضية بسبب غياب أكثر من لاعب كان يدفع به السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق به في هذا المركز .

وحرص كولر على الدفع بالكثير من اللاعبين في مركز الجناح الأيسر هذا الموسم على أمل سد العجز الموجود فى هذا المركز الذى لم يكن يشغله سوى حسين الشحات، وفى أوقات مختلفة لظروف متباينة، استنفذ المدرب السويسرى فى هذا المركز مجموعة من لاعبيه ، منهم محمود عبد المنعم كهربا (رحل) وطاهر محمد طاهر )مصاب) وإمام عاشور (غير مركزه) وكريم الدبيس (ظهير أيسر).

وبعد رحيل كهربا لنادي الإتحاد الليبي خلال يناير الجاري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وإصابة طاهر محمد طاهر ومشاركة الشحات في مركز الجناح الأيمن بعد رحيل بيرسي تاو للدوري القطري، بدأ كولر يعتمد في مركز الجناح الأيسر على إمام عاشور والصاعد كريم الدبيس.

أزمة عدم الاستقرار في هذا المركز ستنتهي أخيراً بعد تعاقد الأهلي مع النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق والذي فسخ عقده مع نادي الريان القطري لينتقل للأهلي في صفقة إنتقال حر لمدة موسمين ونصف تبدأ من يناير الجاري.

ومن المقرر أن يعتمد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خلال الفترة المقبلة على أشرف بن شرقي في مركز الجناح الأيسر الذي شهد تألق اللاعب المغربي فيه من قبل مع أكثر من نادي أبرزهم الزمالك والوداد المغربي.

ويُعد بن شرقي الصفقة الخامسة للأهلي خلال يناير الجاري، حيث أعلن مسئولو القلعة الحمراء ضم 4 صفقات قبل بن شرقي، هي مصطفى العش قادماً من زد لمدة ثمانية أشهر حتى إنتهاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والسلوفيني جراديشار قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وأحمد رضا قادماً من بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي الذي كان مُعار منه لنادي الريان القطري حتى نهاية الموسم الجاري، وتعاقد الأهلي مع تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.