شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يسجلون غياباً عن بيراميدز أمام الزمالك الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق بيراميدز نظيره الزمالك في السابعة من مساء اليوم، على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويفتقد بيراميدز خدمات عدة نجوم بين صفوفه على رأسهم حارس المرمى أحمد الشناوي وكريم حافظ وأحمد توفيق ومروان حمدي بسبب الإيقاف.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود دونجا.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما.