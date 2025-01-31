شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور مروان حمدى يحتفل بـ "البالطو" بعد هدفه في طلائع الجيش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجئ مروان حمدى لاعب النادى الإسماعيلى، الجميع باحتفال غير عادى بعد تسجيله هدف التقدم للإسماعيلى في شباك طلائع الجيش في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من دوري nile.

أحرز مروان حمدى هدفا عالميا للإسماعيلى في الدقيقة 7 من بداية المباراة بعدما تسلم تمريرة من خالد النبريصى، ليضعا بشكل رائع بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليمنى لمحمد شعبان حارس الطلائع.

واحتفل مروان حمدى بارتداء بالطو أبيض على طريقة مهنة الأطباء، الذى يمارسها بجانب كرة القدم، فاستحق أن يبهر الجميع بهذا الاحتفال.



وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد نصر، حاتم سكر

الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، ايريك تراورى، مروان حمدى

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي