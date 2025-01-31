شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي ..كولر يجتمع بمعاونيه ..محاضرة للاعبين وفقرة للحراس والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الجمعة، استعداداته لمباراة موردن سبورت المقرر لها السابعة من مساء بعد غد ، الأحد، بإستاد السلام في الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز.

وبدا السويسري مارسيل كولر المدير الفني، المران بمحاضرة فنية مع اللاعبين تحدث خلالها عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بالفريق أبرزها الأخطاء الدفاعية التي وقعت خلال المباريات الماضية وأخرها لقاء بيراميدز في الجولة الماضية الذي انتهى بالتعادل 2-2 ، وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مراناً للحراس بجانب فقرات بدنية ، كما عقد كولر جلسة خاصة مع معاونيه من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق والارتباطات المقبلة وبعض التفاصيل الفنية.

من ناحية أخرى ، استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على ثنائية الدفاع في مباراة مودرن سبورت ، وينوي المدير الفني الاعتماد على ثنائية، رامي ربيعة ومصطفى العش في خط دفاع الفريق في مباراة مودرن والتي ستشهد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق للإصابة في العضلة الخلفية.

وإنضم العش للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري قادماً من زد لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وظهر اللاعب للمرة الأولى في مباراة بيراميدز الأحد الماضي في الجولة العاشرة للدوري حيث شارك أساسياً في اللقاء الذي إنتهى بالتعادل 2-2.

ويُعد بن شرقي الصفقة الخامسة للأهلي خلال يناير الجاري، حيث أعلن مسئولو القلعة الحمراء ضم 4 صفقات قبل بن شرقي، هي مصطفى العش قادماً من زد لمدة ثمانية أشهر حتى إنتهاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والسلوفيني جراديشار قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وأحمد رضا قادماً من بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي الذي كان مُعار منه لنادي الريان القطري حتى نهاية الموسم الجاري، وتعاقد الأهلي مع تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.