شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

شيكابالا على رأس 7 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام بيراميدز الليلة

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره بيراميدز اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما يحتل بيراميدز صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 21 نقطة.

اللجنة الفنية باتحاد الكرة تحدد 10 معايير لاختيار مدربى المنتخبات الوطنية

حددت اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم الأسس والمعايير التى سيتم على أساسها اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة لضمان تعيين مدربين مؤهلين وقادرين على تطوير اللاعبين وتحقيق نتائج مميزة تليق بمكانة الكرة المصرية.

تعرف على صفقات الأندية فى الدورى حتى الآن.. الأهلى الأكثر والزمالك يبدأ

تواصل أندية الدورى المصرى تدعيم صفوفها بالصفقات القوية من أجل سد النواقص فى المراكز الموجودة فى الفريق، بعد خوض 10 مباريات من المسابقة حتى الآن، فى الانتقالات الشتوية التي تستمر حتى 8 فبراير المقبل وفقا لقرار اتحاد الكرة.

منتخب مصر يحدد 25 مارس لمواجهة سيراليون في تصفيات المونديال

حدد منتخب مصر الأول 25 مارس المقبل لمواجهة نظيره السيراليوني، في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

الأهلى يسابق الزمن لحسم آخر صفقات الشتاء قبل غلق باب الانتقالات المحلية

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن خلال الساعات الحالية لضم صفقة جديدة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في اتحاد الكرة المصرى يوم 8 فبراير، وترغب الإدارة الحمراء في ضم لاعب أجنبي آخر في مركز الجناح أو الهجوم وهناك أكثر من لاعب يتم التفاوض معهم بقوة خلال الساعات الحالية.

هانيا الحمامى تتوج ببطولة جى بى مورجان للاسكواش للمرة الأولى فى تاريخها

توجت البطلة المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة جى بى مورجان للاسكواش، والتى استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثانى أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

عودة بعثة منتخب اليد إلى القاهرة بعد تحقيق المركز الخامس ببطولة العالم.. صور

عادت بعثة منتخب مصر لكرة اليد، منذ قليل، إلى القاهرة قادمة من كرواتيا بعد احتلال المركز الخامس ببطولة العالم رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.