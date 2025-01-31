شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يختار حسام عزب حجاج للمشاركة فى معسكر الحكام الواعدين بـ كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن قائمة حكام القارة الواعدين وشملت القائمة الحكم حسام عزب حجاج كحكم VAR للمشاركة في المعسكر، الذي سيُقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس المقبل.

ويهدف المعسكر إلى تطوير مهارات حكام الساحة، الحكام المساعدين، وحكام تقنية الفيديو (VAR) الواعدين داخل القارة وصقل أدائهم .

من ناحية أخرى، عقدت أمس الخميس لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، محاضرة فنية بمقر الاتحاد بالجزيرة لتحليل وتقييم آداء الحكام في مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة من عمر الدورى الممتاز بحضور الحكام الذين شاركوا في إدارة المباريات.

وناقشت لجنة إدارة شئون التحكيم مع طواقم الحكام كل المواقف التحكيمية خلال المباريات التى قاموا بإدارتها.

شارك في المراجعة و الشرح والتحليل والمناقشات، جميع أعضاء لجنة التحكيم بالاتحاد .