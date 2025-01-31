شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده..محمد ناجى جدو يقود الفراعنة للفوز باللقب الافريقى أمام غانا والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 31 يناير 2010 توج منتخب مصر بطلا لقارة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى بعد فوزه على المنتخب الغانى بهدف دون رد أحرزه محمد ناجى جدو فى البطولة التى أقيمت فى أنجولا.

وقاد الفراعنة لهذا الإنجاز المعلم حسن شحاته، وفاز جدو بلقب هداف البطولة الأفريقية برصيد 5 أهداف، وفاز أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق بلقب أحسن لاعب فى البطولة، وتوج عصام الحضرى بلقب أفضل حارس، وحصد أحمد فتحى جائزة اللعب النظيف.

مثل المنتخب فى المباراة النهائية : عصام الحضرى، هانى سعيد، وائل جمعة، أحمد فتحى، أحمد المحمدى، حسنى عبدربه، حسام غالى، أحمد حسن (كابتن الفريق)، سيد معوض، محمد زيدان، عماد متعب.

وفى الشوط الثانى دفع حسن شحاتة بكل من محمد عبد الشافى بدلا من سيد معوض "ق57"، محمد ناجى جدو بدلا من عماد متعب "ق71"، المعتصم سالم بدلا من أحمد فتحى "ق89".

وحافظ المنتخب الوطنى على نصيب الأسد من الأرقام القياسية فى بطولة الامم الأفريقية على مدار تاريخها، بتحقيقه اللقب 7 مرات على مدار تاريخ البطولة، فى صدارة المنتخبات الإفريقية الأكثر تحقيقا للقب بفارق بطولتين عن أقرب ملاحقيه منتخب الكاميرون الذى حقق البطولة 5 مرات، كما يعد منتخب الفراعنة الفريق الوحيد الذى حقق اللقب 3 مرات متتالية بداية من البطولة التى أقيمت فى مصر عام 2006، ثم النسخة التى أقيمت فى غانا 2008، وانتهاء بالبطولة التى أقيمت فى أنجولا 2010.