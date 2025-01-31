شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يلاقى الزمالك نظيره بيراميدز فى السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما لرغبة كل فريق فى حصد الثلاث نقاط للانقضاض على الصدارة، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: من يدير مباراة الزمالك وبيراميدز تحكيمياً ؟



ج: أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز، إلى محمود بسيوني حكم ساحة، يعاونه الثنائي أحمد توفيق طلب مساعد أول هاني خيري مساعد ثاني، عبد العزيز السيد حكمًا رابعًا، على الفار وائل فرحان ويعاونه شهاب راشد.

س: ماهو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك ؟

ج: ومن المتوقع أن يبدأ فريق بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: توريه - الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف.

وفي الهجوم: ماييلي.

س: ماهو التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز ؟

ج: من المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، حسام عبدالمجيد وعمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة وعبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي وأحمد مصطفى "زيزو"

س: ماهى غيابات الزمالك فى لقاء بيراميدز ؟

ج: يفتقد الزمالك خدمات عدد من لاعبيه فى مباراة الليلة وهم محمود عبدالرازق "شيكابالا" الذى يعاني من نزلة برد، ما يحول دون مشاركته في اللقاء وحمزة المثلوثي الذى يغيب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي وأحمد حمدي الذى يخضع للمرحلة الأخيرة من التأهيل بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي ومحمد حمدي الذى يعاني من شرخ في الضلعين، ومهاب ياسرالمستبعد لأسباب فنية، ومصطفى الزناري وناصر ماهر لعدم الجاهزية الفنية.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري ؟

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.