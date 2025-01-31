شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من دوري nile.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد نصر، حاتم سكر

الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، ايريك تراورى، مروان حمدى

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي

البدلاء: كمال السيد، محمد عمار، هشام محمد، محمد عبد السميع، ابراهيم عبد العال، عمر القط، علي الملواني، محمد خطاري، عبد الرحمن كتكوت.