شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أنور تحصد ذهبية بطولة هولندا للرماية.. وريماس خليل الفضية والان مع تفاصيل الخبر

حصلت ميرفت أنور لاعبة المنتخب الوطنى للرماية على الميدالية الذهبية فى ثان أيام منافسات بطولة هولندا الدولية " انترشوت " ، فيما حصلت ريماس خليل على الميدالية الفضية و محمد حمدى المركز الثانى .

فيما حصدت هالة الجوهرى فى المنافسات الصباحية أمس على الذهبية، بينما حصلت فرح وليد على الميدالية البرونزية .

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات كلا من، محمد حمدى وريماس وليد وميرفت أنور وهالة الجوهرى وأحمد أشرف وفرح وليد.

وتأتى موافقة اتحاد الرماية على المشاركة فى البطولات الدولية المختلفة للمساهمة فى تطوير اللاعبين وتحسن التصنيف العالمى خلال المرحلة المقبلة.

وكشف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية مسبقا عن قرار مجلس إدارة الاتحاد بتشكيل لجنة لصناعة البطل الأولمبى كخطة طويلة الأمد للاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال حسنى إن مجلس الاتحاد بصدد إعادة تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات من أجل وجود دماء جديدة فى المرحلة المقبلة.