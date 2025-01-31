شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتفوق على الاسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الإسماعيلى في الرابعة عصر اليوم الجمعة، فريق طلائع الجيش على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى "دورى nile ".

وتبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلى 2.80 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للطلائع 5.63 مليون يورو.

يسعى الإسماعيلى خلال اللقاء لتعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، حيث يأمل الإسماعيلى في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، في الوقت الذى يسعى فيه طلائع الجيش استعداده نغمة الانتصارات، بعد التعادل السلبى مع فاركو في الجولة التاسعة.

وحرص حمد إبراهيم، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على دراسة مباريات طلائع الجيش الأخيرة بالدوري بشكل تفصيلى من أجل معرفة نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق من أجل وضع الخطة المناسبة لتحقيق انتصار جديد للدراويش فى المسابقة المحلية.