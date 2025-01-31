شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك وبيراميدز في الدوري قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الزمالك وبيراميدز في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما لرغبة كل فريق في الظفر بالثلاث نقاط للانقضاض على الصدارة.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثانى برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 10مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في مباراتين وتعادل في مثلها ، بينما يدخل بيراميدز المباراة محتلا الصدارة والقمة، برصيد 21 نقطة، بعد أن خاض 10 مباريات فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.