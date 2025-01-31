شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي يوضح موقف صفقة كوتيسا ودور فايلر والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير الأهلي في كل مكان مفاوضات الإدارة الحمراء مع مسئولي سيرفيت السويسري من أجل الحصول علي خدمات اللاعب ديريك كوتيسا خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

قال مصدر بالأهلي أن المفاوضات مستمرة مع النادي السويسري من أجل ضم ديريك كوتيسا لتدعيم صفوف الأهلي في الانتقالات الحالية خاصة ان الفريق يعاني في مركزه بعد رحيل عدد من اللاعبين أخرهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو وإصابة البعض مثل المغربي رضا سليم وطاهر محمد طاهر.

وقال المصدر أن المفاوضات مع نادي سيرفيت تشهد محاولات للتغلب علي العوائق التي تقف أمام إتمام الصفقة و تقريب وجهات النظر بين الطرفين ولكن تبقي الرتوش الأخيرة خاصة أن اللاعب عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ونفي المصدر ما ردده البعض عن رفض رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للأهلي والمدير الرياضي الحالي لنادي السويسري كعائق أمام إتمام الصفقة مؤكدا أن فايلر لم يرفض رحيل اللاعب ولكن المفاوضات لم تنتهي حتي الان بين الطرفين.

كان الاتحاد الإفريقي قد قرر مد القيد الإفريقي إلي 28 فبراير المقبل بعد أن كان محدد له الانتهاء اليوم 31 يناير ليتيح فرصة جديدة لإمكانية إضافة لاعبين جدد لقائمة الأهلي الإفريقية.

وضم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خمسة صفقات حتى الأن ، أخرها المغربي أشرف بن شرقي الذي إنتقل للقلعة الحمراء لمدة موسمين ونصف الموسم بعد فسخ عقده مع الريان القطري، ويُعد بن شرقي الصفقة الخامسة للأهلي حيث أعلن مسئولو القلعة الحمراء ضم 4 صفقات قبل بن شرقي، هي مصطفى العش قادماً من زد لمدة ثمانية أشهر وتحديداً حتى انتهاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والسلوفيني جراديشار قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وأحمد رضا قادماً من بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي الذي كان مُعار منه لنادي الريان القطري حتى نهاية الموسم الجاري، وتعاقد معه الأهلي لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.