شكرا لقرائتكم خبر عن اشرف بن شرقي يشكر الريان القطري على الفترة الذهبية بعد انتقاله للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

وجه المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد الشكر لنادي الريان القطري بعدما قام الأخير بتسهيل مهمة فسخ عقده من أجل إتمام إنتقاله للقلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ونشر بن شرقي بيان عبر موقع انستجرام ، جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم.. أود التقدم بالشكر الكبير لفريق الريان القطري بكل أطره ومسؤوليه على الفترة الذهبية التي قضيتها معكم و خاصة الأخ والسند الكبير الشيخ القعقاع بن حمد الذي كان سندي الأول لي في كل الأوقات شكرا كثيرا لفريق الريان وكل مسؤوليه كبيرا وصغيرا على الاحتضان الذي وجدته من اول يوم الشكر الكبير للجماهير الوفية للأمة الريانية على دعمهم لي في كل فترة قضيتها معهم و أيضا لكل لاعب وفرد داخل منظومة الريان لكن لكل رحلة في الحياة نهاية اودعكم بالدعاء و أتمنى التوفيق و النجاح وحصد البطولات مستقبلا Balrayyanaz عاشت الأمة الريانية.



اشرف بن شرقي

وأزاح الأهلي الستار عن واحدة من أهم صفقاته خلال السنوات الأخيرة بعدما أمس ، الخميس، أعلن ضم النجم المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف تبدأ من يناير الجاري، بعدما فسخ اللاعب تعاقده بالتراضي مع نادي الريان القطري.

ويأتي انضمام بن شرقي إلى صفوف الأهلي في إطار تعزيز قوة الفريق الهجومية، حيث يتمتع اللاعب بخبرات كبيرة في الكرة الأفريقية والعربية، إذ سبق له التألق مع الزمالك والهلال السعودي والوداد المغربي.

ويُعد بن شرقي الصفقة الخامسة للأهلي خلال يناير الجاري، حيث أعلن مسئولو القلعة الحمراء ضم 4 صفقات قبل بن شرقي ، هي مصطفى العش قادماً من زد لمدة ثمانية أشهر حتى إنتهاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والسلوفيني جراديشار قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وأحمد رضا قادماً من بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي الذي كان مُعار منه لنادي الريان القطري حتى نهاية الموسم الجاري، وتعاقد الأهلي مع تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.