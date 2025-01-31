شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

فى مباراة مليئة بالإثارة يواجه الزمالك مع نظيره بيراميدز في اطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى الممتاز دورى نايل، وسط صراع على قمة الدورى بين الفريقين، كون كلا الفريقين يضم عددا كبيرا من النجوم الكبار أصحاب القيمة العالية ماليا.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.45 مليون يورو بينما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 21.55 مليون يورو.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.