شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مباراة جمعت الاسماعيلى والطلائع قبل لقاء اليوم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الإسماعيلى في الرابعة عصر اليوم الجمعة، فريق طلائع الجيش على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى "دورى nile ".

يسعى الإسماعيلى خلال اللقاء لتعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، حيث يأمل الإسماعيلى في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، في الوقت الذى يسعى فيه طلائع الجيش استعداده نغمة الانتصارات، بعد التعادل السلبى مع فاركو في الجولة التاسعة.

ويتسلح فريق الإسماعيلى بالتاريخ قبل مواجهة طلائع الجيش، حيث واجه الطلائع فى 43 مباراة سابقة قبل مواجهة اليوم ، نجح فى الفوز فى 17 لقاء وخسر 11 لصالح الطلائع، بينما حسم التعادل نتيجة 15 مباراة، سجل لاعبو الدراويش 69 هدفا، بينما أحرز لاعبو الطلائع 51 هدفا.

وحرص حمد إبراهيم، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على دراسة مباريات طلائع الجيش الأخيرة بالدوري بشكل تفصيلى من أجل معرفة نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق من أجل وضع الخطة المناسبة لتحقيق انتصار جديد للدراويش فى المسابقة المحلية.