شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حكام مصريين في معسكر كاف للحكام الدوليين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إقامة معسكر الحكام الدوليين الجدد الذين تم انضمامهم ضمن القائمة الدولية للحكام علي مستوي القارة السمراء.

واختارت لجنة الحكام بالكاف 3 حكام مصريين للمعسكر، وهم حمادة القلاوي ومحمد مجدي سليمان وآمال حسن.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف إقامة المعسكر من 16 حتى 27 فبراير المقبل ، على أن يتم تقسيم الحكام المشاركين على فوجين.

من ناحية أخرى، عقدت أمس الخميس لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، محاضرة فنية بمقر الاتحاد بالجزيرة لتحليل وتقييم آداء الحكام في مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة من عمر الدورى الممتاز بحضور الحكام الذين شاركوا في إدارة المباريات.

وناقشت لجنة إدارة شئون التحكيم مع طواقم الحكام كل المواقف التحكيمية خلال المباريات التى قاموا بإدارتها.

شارك في المراجعة و الشرح والتحليل والمناقشات، جميع أعضاء لجنة التحكيم بالاتحاد .