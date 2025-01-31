شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يرتدى القميص رقم 11 مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

تقرر أن يرتدى المغربى أشرف بن شرقى لاعب الاهلى الجديد القميص رقم 11 الذى كان يرتديه أحمد عبد القادر لاعب المارد الاحمر المعار لصفوف قطر القطري.

يظهر المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلى الجديد في مران الفريق غداً السبت للمرة الأولى بعد إعلان إنتقاله للقلعة الحمراء أمس الخميس، بشكل رسمي لمدة موسمين ونصف الموسم تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث تم تقديم اللاعب عبر منصات الأهلي الرسمية ثم سافر إلى بلاده لإنهاء بعض أموره الخاصة قبل بدء تجربته مع النادي الأهلي التي حسمها اللاعب بفسخ علاقته بنادي الريان القطري مؤخراً لينتقل للقلعة الحمراء مجاناً.

وضم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خمسة صفقات حتى الأن ، أخرها المغربي أشرف بن شرقي الذي إنتقل للقلعة الحمراء لمدة موسمين ونصف الموسم بعد فسخ عقده مع الريان القطري، ويُعد بن شرقي الصفقة الخامسة للأهلي حيث أعلن مسئولو القلعة الحمراء ضم 4 صفقات قبل بن شرقي، هي مصطفى العش قادماً من زد لمدة ثمانية أشهر وتحديداً حتى انتهاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والسلوفيني جراديشار قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وأحمد رضا قادماً من بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي الذي كان مُعار منه لنادي الريان القطري حتى نهاية الموسم الجاري، وتعاقد معه الأهلي لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.

مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.