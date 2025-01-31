شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز..شلبى ومنسى وزيزو فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره بيراميدز في اطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى الممتاز دورى نايل، وسط صراع على قمة الدورى بين الفريقين.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، حسام عبدالمجيد وعمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة وعبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي وأحمد مصطفى "زيزو"

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.