شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز قبل لقاء الليلة..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

ستكون المواجهة بين بيراميدز والزمالك فى السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الدفاع الجوى بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري مسرحًا لصراع مثير على الصدارة خاصة أن بيراميدز يعتلي القمة برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني والأهلي الثالث.

بيراميدز يتطلع لتحقيق ثاني فوز في تاريخه بالدوري المصري على حساب الزمالك منذ لقاء الفريقين يوم 23 أبريل 2019 بهدف السوري عمر خريبين.

وفرض التعادل كلمته على آخر 6 مواجهات بين الفريقين لكن الزمالك فاز بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري خلال شهر أكتوبر الماضي.

وإجمالا التقى الزمالك وبيراميدز في 20 مباراة بمختلف البطولات، واستطاع الزمالك أن يتفوق على بيراميدز فى 12 مباراة، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

واستطاع الفريق السماوي تحقيق الفوز فى مباراتين فقط خلال 20 مباراة خاضها أمام الفارس الأبيض، وسجل الزمالك 32 هدفًا، فيما سكن شباكه 18 هدفًا.

ويعتبر الدولي المغربي ولاعب الزمالك السابق والاهلى الحالى أشرف بن شرقي هو الهداف التاريخي في مباريات الفريقين برصيد 4 أهداف، ويأتي في المرتبة الثانية الدولي مصطفى محمد برصيد 3 أهداف.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.