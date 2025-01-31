بطولة فرنسا: ليون يعلن التعاقد مع المدرب البرتغالي فونسيكا حتى عام 2027

الرياص - اسماء السيد - ليون : عُيّن البرتغالي باولو فونسيكا رسميا مدربا لنادي ليون في صفقة لمدة عامين ونصف العام وتحديدا حتّى 30 حزيران/يونيو 2027، وفقا لما أعلن صاحب المركز السادس في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان فونسيكا (51 عاما) أقيل في 30 كانون الأول/ديسمبر من قبل ميلان الإيطالي الذي انضم إليه في حزيران/يونيو الماضي قادما من ليل، على أن يخلف في ليون المدرب بيار ساج المقال بدوره من مهامه الإثنين والذي كان يشرف على الفريق منذ 30 كانون الأول/ديسمبر 2023.

ويأتي قرار التعاقد مع المدرب البرتغالي كـ "جزء من الرغبة في اعادة منح أولمبيك ليون طموحا قويا، سواء على الصعيد الوطني أو الأوروبي " كما جاء في بيان صادر عن ليون.

ويحتل ليون المركز السادس برصيد 30 نقطة في "ليغ1" وتأهل مباشرة لدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عقب تعادله في مباراته الاخيرة في دور المجموعة الموحدة مع لودوغوريتس البلغاري 1 1 والتي شاهدها فونسيكا من المقصورة الرئاسية إلى جانب مالك الفريق الأميركي جون تيكستور.

وسيتولى البرتغالي الذي خرج من نكسة كبيرة في قيادة ميلان، مهمة إحياء ليون الذي تعادل خمس مرات تواليا في جميع المسابقات، بما في ذلك الخسارة بركلات الترجيح أمام بورغوان جايو من الدرجة الخامسة في كأس فرنسا.

ويهدف ليون إلى إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري من أجل العودة إلى دوري أبطال أوروبا.

قبل التوقيع مع ليون، اكتسب المدافع السابق الذي امتدت مسيرته الاحترافية بين عامي 1991 و2005 خبرته في جميع أنحاء أوروبا.

بدأ مشواره في البرتغال، في الدرجات الأدنى قبل أن ينطلق مع باسوس دي فيريرا، الذي ساعده في التأهل لدوري أبطال أوروبا (2013) بعد حصوله على المركز الثالث في الدوري قبل التوقيع مع بورتو الذي فاز معه بالكأس السوبر البرتغالية (2013)، وثم براغا المتوج معه بالكأس (2016). انتقل إلى شاختار دانييتسك الأوكراني وحقق معه ثلاث ثنائيات الدوري والكأس (2017 و2018 و2019) والكأس السوبر (2017).