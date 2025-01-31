بطولة ألمانيا: اختباران سهلان لبايرن وليفركوزن

الرياص - اسماء السيد - برلين : يأمل باير ليفركوزن في أن يستغل جرعة الثقة الإضافية التي نالها من حجزه بطاقة التأهل المباشر من بين 8 أندية إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الألماني لكرة القدم.

ويستقبل رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو الذين يحتلون المركز الثاني في "بوندسليغا" برصيد 42 نقطة بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، هوفنهايم الخامس عشر (18 نقطة) الاحد في مهمة سهلة على الورق ضمن المرحلة العشرين.

قال مدافع وقائد ليفركوزن جوناثان تاه بعد الفوز على سبارتا براغ التشيكي 2 0 في الجولة الثامنة الأخيرة من المجموعة الموحدة للمسابقة القارية الأم "لهذا السبب نلعب في دوري أبطال أوروبا. للتنافس على أعلى مستوى".

واضاف "لقد أظهرنا قدرتنا على التنافس مع أي فريق على هذا المستوى".

ولم يذق ليفركوزن طعم الخسارة على أرضه سوى مرة واحدة منذ بداية الموسم الماضي في سلسلة مذهلة.

وبعد بداية متأرجحة في الدوري هذا الموسم، استعاد ليفركوزن مستواه الذي خوّله الفوز بثنائية الدوري والكأس وبلوغ نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (خسر أمام أتالانتا الإيطالي 0 3) الموسم الماضي، وعاد إلى دائرة المنافسة مع عملاق بافاريا، على الرغم من سقوطه في فخ التعادل أمام لايبزيغ 2 2 الاسبوع الماضي في مباراة فرّط خلالها بتقدمه بهدفين.

من ناحيته، يلتقي بايرن المتصدر مع ضيفه هولشتاين كيل وصيف القاع السبت، وعينه على امتحانه القاري في دوري الابطال بعدما فشل في اللحاق بركب الأندية المتأهلة مباشرة إلى ثمن نهائي ليضطر للعب في الملحق حيث يخوض مباراتي ذهاب وإياب تتخللهما رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ليفركوزن في 15 شباط/فبراير المقبل في مواجهة قد تكون حاسمة في سباق اللقب.

لم يفز عملاق بافاريا في أرض حامل اللقب منذ عام 2021، في حين أن سجل المدرب ألونسو ما زال خاليا من الخسارة أمام المتصدر مذ تسلمه مهامه الفنية في ليفركوزن.

بالنسبة لتاه، فإن "بايرن ميونيخ معتاد على اللعب كل ثلاثة أيام" في تعليقه على الجدول المزدحم.

وتلقى ليفركوزن دفعة معنوية من الأخبار التي تفيد بأن خطة انتقال مهاجمه النيجيري فيكتور بونيفياس إلى الدوري السعودي فشلت، ما يمنح حامل اللقب قوة هجومية إضافية لمواصلة القتال على ثلاث جبهات.

"كل شيء في أيدي بايرن"

من ناحيته، لم ينشط بايرن في سوق الانتقالات الشتوية الذي يقفل الاثنين، لكن مدربه البلجيكي فنسان كومباني ليس قلقا بشكل مفرط بشأن مواجهته المرتقبة في ملحق دوري أبطال أوروبا إما أمام ناديه السابق مانشستر سيتي الانكليزي أو سلتيك الاسكتلندي.

قال كومباني بعد فوز فريقه السابع في ثماني مباريات في جميع المسابقات على حساب سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 3 1 والذي لم يكن كافيا لانهاء دور المجموعة الموحدة بين المراكز الثمانية الأولى، إنه "يتعيّن علينا إعادة بناء زخمنا".

وأردف "كان من الواضح أن المباريات الكبيرة ستأتي... من الآن فصاعدا، كل شيء في أيدينا مرة أخرى".

ويحلّ بوروسيا دورتموند ضيفا على هايدنهايم السبت لخوض آخر مباراة لمدربه الموقت مايك تولبيرغ قبل تولي الكرواتي نيكو كوفاتش المدرب السابق لبايرن وأينتراخت فرانكفورت وموناكو الفرنسي المسؤولية بدلا من نوري شاهين الذي قرر الفريق التخلي عن خدماته الأربعاء الماضي بسبب تردي النتائج.

وعلى الرغم من احتلاله المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة بفوز واحد فقط في آخر ثماني مباريات بالدوري، لا يزال دورتموند على مسافة قريبة من المراكز الأربعة الأولى اذ يتأخر بفارق ست نقاط عن شتوتغارت صاحب المركز الرابع والذي يستقبل بوروسيا مونشنغلادباخ السبت.

ويعوّل دورتموند على مهاجمه الغيني سيرهو غيراسي الذي سجل 8 أهداف في 16 مباراة بالدوري، أقل بهدف عن أهدافه التسعة في ثماني مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

حجر أساس

ورغم أن شتوتغارت خرج خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته على أرضه أمام باريس سان جرمان الفرنسي 1 4 الأربعاء، إلا أن انه كان لديه ما يحتفل به، حيث مدد لاعب خط الوسط الألماني أنجيلو ستيلر عقده مع النادي لمدة عام وتحديدا حتى عام 2028.

كان أداء اللاعب البالغ 23 عاما بقميص شتوتغارت الذي عاد لخوض المسابقة القارية الأعرق أوروبيا باحتلاله المركز الثاني في الموسم الماضي، سببا في استدعائه إلى منتخب ألمانيا.

ويعد لاعب الوسط الموهوب الذي نشأ في فريق الشباب في بايرن ميونيخ، في قلب كل ما يفعله شتوتغارت على الصعيدين الهجومي والدفاعي.

أثنى فابيان فولغموت المدير الرياضي لشتوتغارت على ستيلر، قائلا "(إنه) حجر أساس مهم في هيكل الفريق".