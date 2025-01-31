شكرا لقرائتكم خبر عن العش بجوار ربيعة في دفاع الأهلي أمام مودرن سبورت بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على ثنائية الدفاع في مباراة مودرن سبورت المقرر لها السابعة من مساء بعد غد، الأحد، في الجولة الـ11 من بطولة الدوري الممتاز.

وينوي المدير الفني الاعتماد على ثنائية، رامي ربيعة ومصطفى العش في خط دفاع الفريق في مباراة مودرن والتي ستشهد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق للإصابة.

وإنضم العش للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري قادماً من زد لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وظهر اللاعب للمرة الأولى في مباراة بيراميدز الأحد الماضي في الجولة العاشرة للدوري حيث شارك أساسياً في اللقاء الذي إنتهى بالتعادل 2-2.

ويُعد بن شرقي الصفقة الخامسة للأهلي خلال يناير الجاري، حيث أعلن مسئولو القلعة الحمراء ضم 4 صفقات قبل بن شرقي، هي مصطفى العش قادماً من زد لمدة ثمانية أشهر حتى إنتهاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والسلوفيني جراديشار قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وأحمد رضا قادماً من بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي الذي كان مُعار منه لنادي الريان القطري حتى نهاية الموسم الجاري، وتعاقد الأهلي مع تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.