شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمباراة مودرن سبورت المقرر لها السابعة من مساء بعد غد،الأحد، في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز، ويعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسات متواصلة مع لاعبي الفريق لتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباريات الماضية وأخرهالقاء بتروجت الذي أُقيم مساء الأحد الماضي بالجولة العاشرة لبطولة الدورى وانتهى بالتعادل 2-2 .

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت فى دوري nile

مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى ومودرن سبورت فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومودرن سبورت بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.