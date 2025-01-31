شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. المصرى يهزم بنى سويف 11/0 ويسجل رقما قياسيا والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 31 يناير 1964 حقق فريق المصرى البورسعيدى رقمًا قياسيًا خالدًا فى تاريخ بطولة الدورى العام، وذلك بالفوز على ضيفه بنى سويف بنتيجة 0/11، سجل الأهداف محمد بدوي خمسة أهداف، محمد شاهين وعبد الرؤوف رزق لكل منهما هدفين، على العطوى ومحمد عبد الرازق "الكتشى" ولكل منهما هدف.

المصرى استطاع الحصول على بطولة الكأس السلطانية ثلاث مرات أعوام 1933، 1934، 1937، شارك فى تحقيق تلك البطولة المدرب حسن الديب، واللاعبون : على مبروك حارس المرمى، عبد الرحمن فوزى، محمد حسن، السيد الحلبى، محمود زين العابدين، ابراهيم بكير، عبد العزيز المقدم، عبود الجمل، حلمى مصطفى، حسن الشامى، محمد تعلب، عبده عبدون، عباس حمزة.

الدوري المصري فى المركز الأول من حيث ترتيب البطولة على المستوى الأفريقى من حيث القيمة السوقية، كما توج منتخب مصر بطلا لقارة أفريقيا سبعة مرات وهو الأكثر تتويجاً باللقب.