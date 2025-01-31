أن بي ايه: الظاهرة ويمبانياما ضمن التشكيلة الاحتياطية لمباراة أول ستار

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : اختير الظاهرة الفرنسي فيكتور ويمبانياما نجم سان أنتونيو سبيرز ضمن قائمة من 14 لاعبا احتياطيا لمباراة كل النجوم (أول ستار) التي ستقام في سان فرانسيسكو في شباط/فبراير المقبل، وفقا لما أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الخميس.

وبات ويمبانياما (21 عاما)، أفضل لاعب ناشئ "روكي" في الموسم الماضي في الدوري، رابع فرنسي يشارك في هذا اللقاءالسنوي بعد كل من توني باركر، يواكيم نواه ورودي غوبير.

وسيخوض العملاق الفرنسي الفارع الطول 2.24 م والمصنف الرقم واحد في "درافت" عام 2023، مباراة كل النجوم للمرة الأولى في مسيرته وذلك في موسمه الثاني في "أن بي ايه"، بعدما شارك في مباراة أفضل اللاعبين الشباب ومسابقة المهارات العام الماضي.

وستسلط الاضواء على ويمبانياما في هذا الاستعراض السنوي التقليدي الذي يقام في 16 شباط/فبراير في سان فرانسيسكو، بعدما اكتسب بُعدا جديدا هذا الموسم بفضل تألقه داخل الملعب حيث تبلغ معدلاته 24.5 نقطة و10.8 متابعات و3.9 صدات و3.7 تمريرات حاسمة و1.1 سرقة.

كما ساهم "ويمبي" في تحقيق سبيرز لنتائج أفضل من الموسم الماضي حيث بات يحتل المركز الثاني عشر في المنطقة الغربية برصيد 20 فوزا مقابل 24 هزيمة.

وكان ويمبانياما قريبا من أن يكون من بين اللاعبين الأساسيين في "أول ستار" الذين تم الإعلان عنهم الأسبوع الماضي، لكنه هزم بفارق ضئيل أمام كيفن دورانت في تصنيف تم تحديده من خلال تصويت المشجعين (50 في المئة) ووسائل الإعلام (25 في المئة) واللاعبين (25 في المئة).