شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا على رأس 7 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام بيراميدز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره بيراميدز اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما يحتل بيراميدز صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 21 نقطة.

يفتقد الزمالك خدمات عدد من لاعبيه فى مباراة الليلة وهم محمود عبدالرازق "شيكابالا" الذى يعاني من نزلة برد، ما يحول دون مشاركته في اللقاء وحمزة المثلوثي الذى يغيب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي وأحمد حمدي الذى يخضع للمرحلة الأخيرة من التأهيل بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي ومحمد حمدي الذى يعاني من شرخ في الضلعين، ومهاب ياسرالمستبعد لأسباب فنية، ومصطفى الزناري وناصر ماهر لعدم الجاهزية الفنية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.