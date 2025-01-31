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ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود بسيونى قبل مواجهة بيراميدز الليلة ؟

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ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود بسيونى قبل مواجهة بيراميدز الليلة ؟

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الجمعة، 31 يناير 2025 11:40 ص

 يلتقى الزمالك وبيراميدز في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة  من مسابقة الممتاز "دوري Nile" في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما لرغبة كل فريق في الظفر بالثلاث نقاط للانقضاض على الصدارة.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز، إلى محمود بسيوني حكم ساحة، يعاونه الثنائي أحمد توفيق طلب مساعد أول هاني خيري مساعد ثاني، عبد العزيز السيد حكمًا رابعًا، على الفار وائل فرحان ويعاونه شهاب راشد.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، هو يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، فيما يحتل فريق بيراميدز صدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

وتٌعد مباراة الليلة بين الزمالك وبيراميدز هى المواجهة رقم 11 التى يديرها محمود بسيونى للزمالك، حيث سبق وأدار 10 مواجهات للفريق الأبيض، حقق الفوز فى 6 مباريات منها، وتعادل فى 4 مباريات، ولم يتلق أى هزيمة معه، وأشهر بسيونى 21 إنذارا وكارت أحمر وحيد واحتسب 5 ركلات جزاء.

أخر مباراة أدارها بسيونى للزمالك كانت ضد غزل المحلة وفاز الفارس الابيض برباعية دون رد فى ديسمبر الماضى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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