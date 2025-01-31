شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن المزيد من الصفقات قبل غلق باب الانتقالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو الزمالك البحث عن المزيد من الصفقات خلال الساعات المقبلة، وقبل غلق القيد المحلى المقرر له يوم 8 فبراير المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

إدارة الزمالك تفاوض عددا من اللاعبين المعروضين على الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق من أجل حسم مصير هذه الصفقات، التي وافق عليها جروس لتدعيم الفريق في الفترة المقبلة.

الزمالك تعاقد مع الثنائي أحمد حسام مدافع الجونة ومحمود جهاد لاعب وسط فاركو خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بالإضافة إلى ثنائى أجنبى أحدهما مغربى وآخر أفريقي سيتم الإعلان عنهما خلال الساعات المقبلة، بناء على تصريحات جمال العدل عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادى الزمالك.

كانت إدارة الزمالك قد تنفست الصعداء عقب قرار الاتحاد الافريقي "كاف" بمد القيد الأفريقي إلى 28 فبراير المقبل بدلا من انتهائه اليوم الجمعة، مما يجعل هناك فرصة لضم المزيد من اللاعبين سواء محليا قبل 8 فبراير ثم قيدهم في القائمة الأفريقية لتدعيم صفوفه بالشكل الذي يتلائم مع طموح جماهير التي عبرت عن غضبها بسبب تأخر صفقات تدعيم الفريق.