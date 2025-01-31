شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية باتحاد الكرة تحدد 10 معايير لاختيار مدربى المنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم الأسس والمعايير التى سيتم على أساسها اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة لضمان تعيين مدربين مؤهلين وقادرين على تطوير اللاعبين وتحقيق نتائج مميزة تليق بمكانة الكرة المصرية.

وتتمثل المعايير العشرة التى حددتها اللجنة فى، الشخصية والشهادات التدريبية ومستوى اللعب والشهادات العلمية وسنوات اللعب وسنوات الخبرة والإنجازات السابقة والعمل تحت ضغط والثقافة العامة والمعلومات والقدرة على الإبداع واجادة إحدى اللغات.

واجتمعت اللجنة الفنية للاتحاد المصرى لكرة القدم الأربعاء الماضى، بمقر الاتحاد، لمناقشة عدد من الملفات الفنية، تصدرها ملف مسابقات الناشئين، والرؤى المتعلقة بتأهيل مدربى المنتخبات خلال المرحلة المقبلة.

عُقد الاجتماع بحضور كل من حسن شحاتة، محسن صالح، على أبو جريشة، حلمى طولان ومحمد عمر أعضاء اللجنة الفنية، وعلاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم.

على جانب آخر عقد علاء نبيل، المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعًا مع حسين عبد اللطيف المدير الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2009 بمركز المنتخبات الوطنية؛ لمناقشته فى برنامج إعداد الفريق للمرحلة المقبلة، والتى ستشهد مشاركته فى تصفيات بطولة الأمم الأفريقية ونهائياتها - حال تجاوز التصفيات - والتى لم يتم تحديد مواعيدهما بعد، من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم بقطر 2026.

وبحث المدير الفنى للاتحاد متطلبات المرحلة المقبلة للمنتخب مع مديره الفنى من معسكرات ومباريات ودية، تمهيدًا لمناقشة البرنامج مع اللجنة الفنية للعرض على مجلس الإدارة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة لاعتماده.

وطالب المدير الفنى للاتحاد بإجراء تعديلات على البرنامج بسبب مواعيد امتحانات اللاعبين، حفاظًا على مستقبلهم الدراسى.

وكان المنتخب قد أنهى آخر معسكر له بمركز المنتخبات الوطنية فى نهاية ديسمبر المنقضى.

جدير بالذكر أن الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2009 يضم حسين عبد اللطيف مديرًا فنيًا وعبد الستار صبرى مدربًا عامًا وكريم أيمن مدرب مساعد وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى وشادى الشريف إداريًا.