شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفقات الأندية فى الدورى حتى الآن.. الأهلى الأكثر والزمالك يبدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أندية الدورى المصرى تدعيم صفوفها بالصفقات القوية من أجل سد النواقص فى المراكز الموجودة فى الفريق، بعد خوض 10 مباريات من المسابقة حتى الآن، فى الانتقالات الشتوية التي تستمر حتى 8 فبراير المقبل وفقا لقرار اتحاد الكرة.

ويعد النادى الأهلى وغزل المحلة هما أكثر الأندية تحركا في هذه الانتقالات بعدما ضما 5 لاعبين حتى الآن، فيما ظهر الزمالك أخيرا بأول صفقاته في هذا الميركاتو.

ونستعرض أبرز الصفقات التي ضمتها الأندية حتى الآن.. الأهلى

نجح الأهلى في ضم 5 لاعبين: السلوفينى نايتس جراديشار من فيهريفار المجرى، أحمد رضا من بتروجيت، مصطفى العش من زد (إعارة)، المغربى أشرف بن شرقى من الريان القطرى، محمود حسن تريزيجيه من طرابزون سبور التركى (ينضم نهاية الموسم).

الزمالك

نجح الزمالك فى ضم الثنائى أحمد حسام مدافع فريق الجونة وأيضا محمود جهاد لاعب وسط فريق فاركو.

غزل المحلة

ضم غزل المحلة 5 لاعبين هم: الفلسطينى موسى فراوى من البنك الأهلى (اعارة) وأحمد ياسين من البنك الأهلى (إعارة) وعبد الرحمن خالد جبنة من الاتحاد السكندرى (إعارة) والثنائى عماد ميهوب وأحمد فوزى من بيراميدز (إعارة).

حرس الحدود

نجح حرس الحدود في ضم 5 لاعبين هم: محمد سامى من سيراميكا (إعارة) وعمرو المرسى من طامية وعلى فتحى (لاعب حر) وطارق طه (لاعب حر) ورأفت خليل من زد (إعارة).

موردن سبورت

ضم مودرن سبورت 4 لاعبين هم: محمد هلال من البنك الأهلى، والثنائى على فوزى وأحمد يوسف من إنبى، والتونسى معتز زدام من الترجى التونسي.

الاتحاد السكندري

نجح مسئولو زعيم الثغر في ضم 3 لاعبين هم: محمود علاء من السويحلى الليبى وشكرى نجيب من فاركو ويوسف أسامة نبيه من بيراميدز (إعارة).

إنبى

ضم فريق إنبى ضم 3 لاعبين هم: حسام غانم إيفونا من الجونة وأحمد زكى من مسار واستعاد زياد كمال من الزمالك.

بتروجت

نجح فريق بتروجت في ضم 3 لاعبين هم: أدهم حامد من البنك الأهلى، وفى طريقه ضم لاعبين من الأهلى مواليد 2005 وإن كان الأقرب هما الثنائى مصطفى أبو الخير وسمير محمد.

سيراميكا

نجح في ضم لاعبين هم: أحمد عبد الرحمن من راية، والجزائرى عمر بلخير، بالإضافة إلى تحويل صفقة استعارة الجزائرى أحمد قندوسى من الأهلى إلى شراء نهائى للاعب.

الجونة

ضم لاعبين هما: مروان محسن (لاعب حر)، ومحمد النحاس من إنبي.

البنك الأهلى

ضم الثنائى حسن أحمد من بترول أسيوط و محمد رضا بوبو "إعارة".

سموحة

ضم لاعب واحد هو أحمد حكم من غزل المحلة (قطع الإعارة).