شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك.. إبراهيم عادل وماييلى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يلاقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره بيراميدز اليوم، فى إطار منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

ومن المتوقع أن يبدأ فريق بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: توريه - الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف.

وفي الهجوم: ماييلي.

ويتسلح الزمالك بدعم جماهيره على استاد الدفاع الجوى أمام بيراميدز، حيث يعول عليهم فى الهتاف والتشجيع للشد من أزر اللاعبين، فى الوقت الذى يعتمد فيه بيراميدز على العناصر أصحاب الخبرات الكبيرة بين صفوفه فضلاً عن دخولهم اللقاء بدون ضغوط جماهيرية عليهم.

من جانبه حذر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك اللاعبين من التهاون أمام مرمى بيراميدز، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السماوى، ويمنحهم دفعة معنوية لإحباط عزيمتهم.

واهتم الجهاز الفنى للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بيراميدز لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.