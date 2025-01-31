شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق الجولة الـ11 لمسابقة الدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بثلاث مواجهات قوية، فبخلاف مباراة قمة الجولة بين الزمالك وبيراميدز، يحل طلائع الجيش على نظيره الإسماعيلى، فى لقاء صعب على الفريقين، فيما يستضيف الجونة فريق حرس الحدود.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدورى الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة للدورى المصرىالجمعة 31 يناير

الإسماعيلى & طلائع الجيش..4 عصراً

الجونة & حرس الحدود..4 عصراً

بيراميدز & الزمالك..7 مساء

السبت 1 فبراير

إنبى & البنك الاهلى..4 عصراً

زد اف سى & المصرى البورسعيدى..4 عصراً

بتروجت & الاتحاد السكندرى..7 مساء

فاركو & غزل المحلة..7 مساء

الأحد 2 فبراير

سيراميكا & سموحة.. 4 عصراً

مودرن سبورت & الأهلى ..7 مساء

القناة الناقلة للدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرى.

وكان الأهلى قد توج بلقب الدورى المصرى فى الموسم الماضى "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

ويضم الدورى 18 فريقا: الأهلى - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلى - المصرى - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلى - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدورى المصرى فى الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدورى يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دورى من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادى الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادى الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دورى الدرجة الثانية.