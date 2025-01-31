شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغازل جماهيره بصورة بن شرقى: أسعد الله صباحكم والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحات النادى الأهلى عبر مواقع التواصل الاجتماعى صورة للمغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق الجديد الذى تم إعلان التعاقد معه أمس الخميس، رسمياً، لمدة موسمين ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى، وكتبت صفحة الأهلي على الصورة: أسعد الله صباحكم.

وضم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خمس صفقات حتى الآن، آخرها المغربي أشرف بن شرقي الذي انتقل للقلعة الحمراء لمدة موسمين ونصف الموسم بعد فسخ عقده مع الريان القطري، ويُعد بن شرقي الصفقة الخامسة للأهلي حيث أعلن مسئولو القلعة الحمراء ضم 4 صفقات قبل بن شرقي، هي مصطفى العش قادماً من زد لمدة ثمانية أشهر وتحديداً حتى انتهاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والسلوفيني جراديشار قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وأحمد رضا قادماً من بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي الذي كان مُعار منه لنادي الريان القطري حتى نهاية الموسم الجاري، وتعاقد معه الأهلي لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.