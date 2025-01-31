شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسابق الزمن لحسم آخر صفقات الشتاء قبل غلق باب الانتقالات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن خلال الساعات الحالية لضم صفقة جديدة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في اتحاد الكرة المصرى يوم 8 فبراير، وترغب الإدارة الحمراء في ضم لاعب أجنبي آخر في مركز الجناح أو الهجوم وهناك أكثر من لاعب يتم التفاوض معهم بقوة خلال الساعات الحالية يأتي في مقدمتهم ، الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية تامر باني لاعب نادي رانديرز الدنماركي الذي يُعد أحد أبرز لاعبي فريقه ، وتم عرضه على إدارة الأهلي ورحبت به خاصة وأنه صغير السن (22 عاماً) ويجيد اللعب في مركزي الهجوم والجناح وهو ما يحتاجه الأهلي خلال الفترة المقبلة من خلال جلسات لجنة التخطيط للكرة مع مارسيل كولر المدير الفني.

ويسعى مسئولو الأهلي لحسم مفاوضات المهاجم الفلسطيني الذي رحّب بالانتقال للقلعة الحمراء عقب حديثه مع مواطنه وسام أبو علي الذي بات أحد نجوم الشباك في الأهلي خلال عام واحد من الإنتقال للقلعة الحمراء ، ويتفاوض الأهلي حالياً مع النادي الدنماركي لإنهاء الصفقة لاسيما في ظل حصول مسئولو القلعة الحمراء على موافقة اللاعب ووكيل أعماله بالرحيل عن الدوري الدنماركي والترحيب بعرض الأهلي ، ويحمل تامر بني عودة الجنسيتين الدنماركيية والفلسطينينة ويجيد اللعب بالقدم اليمني ويلعب في مراكز (مهاجم - خط وسط هجومى) وينتهي عقده مع ناديه في صيف 2027، وشارك الموسم الحالي في 17 مباراة مع ناديه وسجل 2 وصنع 5 فيما شارك الموسم الماضي في 24 مباراة و سجل 3 و صنع 5.

