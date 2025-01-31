دوري أن بي ايه: كافالييرز يواصل انتصاراته وليكرز يلحق خسارة قاسية بويزاردز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : احتفل داريوس غارلاند باختياره لخوض مباراة كل النجوم السنوية (أول ستار) بتسجيله 26 نقطة وقاد كليفلاند كافالييرز متصدر المنطقة الشرقية للفوز على ضيفه أتلانتا هوكس 137 115 الخميس، ضمن مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وإلى جانب غارلاند، الذي تم الاعلان قبل المباراة عن اختياره لخوض مباراة كل النجوم السنوية (أول ستار) مع زميله إيفان موبلي، سجل 6 لاعبين 10 نقاط أو أكثر في صفوف كافالييرز الذي حقق انتصاره الثالث تواليا وعزز صدارته للشرقية وأفضل سجل في الدوري هذا الموسم برصيد 39 فوزا مقابل تسع هزائم.

وساهم دونوفان ميتشل الذي اختير ايضا للمشاركة في "أول ستار" بـ 24 نقطة، في حين أنهى موبلي اللقاء مع 16 نقطة و10 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وتاي جيروم مع 20 نقطة.

في واشنطن، تعملق المخضرم ليبرون جيمس وقاد فريقه لوس أنجليس ليكرز الذي افتقد لجهود نجمه أنتوني ديفيس المصاب لإلحاق هزيمة قاسية بمضيفه ويزاردز 134 96.

وتصدر "الملك" البالغ 40 عاما قائمة أفضل المسجلين في فريقه برصيد 24 نقطة، منها ثلاثية من جانب خط منتصف الملعب ألهبت الجماهير، إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة و3 متابعات في مباراة باتجاه واحد بعدما سجل ليكرز 78 نقطة في الربعين الأولين.

وأضاف الياباني روي هاتشيمورا 22 نقطة وشايك ميلتون 21 من على مقاعد البدلاء، في حين أنهى أوستين ريفز اللقاء مع 17 نقطة ودوّن بروني جيمس، نجل ليبرون، اسمه في قائمة المسجلين مع 5 نقاط ومتابعتين وتمريرتين حاسمتين في 12 دقيقة.

وعزز ليكرز سجله في المركز الخامس للمنطقة الغربية بفوزه الـ 27 مقابل 21 هزيمة، في حين يقبع ويزاردز في قاع ترتيب الشرقية مع أسوأ سجل في الدوري (6 انتصارات مقابل 41 خسارة).